В Камско-Устьинском районе состоялось открытие бюста заслуженного деятеля искусств ТАССР Сабира Амутбаева

В Камско-Устьинском районе состоялся День памяти основателя Мензелинского татарского государственного драматического театра и его бессменного руководителя, заслуженного деятеля искусств ТАССР, лауреата Государственной премии ТАССР имени Г. Тукая Сабира Амутбаева. На малой родине выдающегося деятеля искусств в с. Большие Кляри Республики Татарстан состоялось торжественное открытие его бюста.

По словам директора Мензелинского государственного татарского драматического театра Ильнура Гайниева, почтение памяти основателя и бессменного руководителя театра – это честь и большая ответственность для коллектива. «Мы с большим удовольствием и трепетом приехали сюда, так как это село для нас имеет огромное значение. Здесь родился основатель нашего театра и можно сказать, что отсюда пошла история Мензелинского татарского государственного драматического театра. Мы рады, что и местные жители не забывают своего легендарного земляка, чтят его память», – отметил Ильнур Гайниев.

Коллектив театра также подготовил для жителей родного села Сабира Амутбаева подарок – свои лучшие спектакли. Среди них зрители увидели «Онытмаска иде уткэнне» и «Ташлап китмэ».

Сабир Амутбаев основал Мензелинский театр в 1935 году и на протяжении 33 лет был его руководителем. В 1939 году театр был признан самым лучшим коллективом СССР среди сотен других в нашей стране. За победу во всесоюзном конкурсе коллективу был вручен грузовой автомобиль «ГАЗ», на котором в 1941 году и Сабир Амутбаев, и множество других артистов уехали на фронт. В 1957 году театр был единственным коллективом, который представлял ТАССР в Москве на декаде республики. После этого ему было присвоен государственный статус.

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