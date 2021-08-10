Нацбиблиотеку Татарстана пополнила изданная в 1938 году в книга «Кызыл десант»

В Национальную электронную библиотеку Татарстана поступила электронная версией книги известного советского писателя Дмитрия Фурманова «Qzьl desant» («Красный десант») на татарском языке.

Книга в переводе Шамова была издана в 1938 году на латинской графике (яналиф) и рассказывает о реальных событиях осени 1920 года, когда из Крыма на Кубань прорываются войска Врангеля. В глубокий тыл врага брошен красный десант.

На портале НЭБ РТ каждый желающий может ознакомиться и с другими оцифрованными изданиями Фурманова, изданными в 30-е годы прошлого столетия на татарском языке.

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