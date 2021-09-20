Национальный музей Республики Татарстан включен в Ассамблею петровских музеев

Национальный музей – единственный из музеев Республики Татарстан включен в Ассамблею петровских музеев. В Санкт-Петербурге 16-17 сентября прошло первое учредительное собрание Ассамблеи. В нём приняла участие и. о. генерального директора Национального музея Алиса Вяткина.

В 2022 году в России пройдут мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Более 100 музеев из 70 городов страны будут взаимодействовать в рамках Ассамблеи петровских музеев, созданной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Ассамблея объединила музеи разного уровня: крупные федеральные музеи – Эрмитаж, Московский Кремль, Петергоф, и региональные, муниципальные, частные. Цель Ассамблеи – объединение и сотрудничество всех музеев в России, хранящих историю и наследие Петра Великого. Одна из первых задач – разработка единой программы мероприятий.

«Они (музеи) не сотрудничают сегодня друг с другом как музеи петровские. Вот это позволит создать единую программу взаимодействия и его будет много: это и исследовательские работы, и, конечно, выставочные проекты», – сообщила инициатор создания Ассамблеи, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

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