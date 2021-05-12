Национальный Центр Культуры Татар в Гданьске выражает глубокое соболезнование близким жертв теракта в школе №175

Национальный Центр Культуры Татар в Гданьске (Польша) выражает глубокое соболезнование и поддержку пострадавшим и близким жертв теракта в казанской школе №175. В это трудное время скорбим и молимся вместе с вами. Пусть Всевышний прибавит вам сил и терпения. В мире не должно быть места для насилия, тем более, в отношении детей. Вы всегда можете рассчитывать на нашу солидарность и доброе отношение.

Председатель правления Ежи Шахуневич