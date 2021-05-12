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Татары Беларуси разделяют скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей

Татары Беларуси разделяют скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 12.05.2021 0 6

Председатель Международного общественного объединения «Татаро – башкирское культурное наследие «Чишма» выражает искренние соболезнования в связи трагическими событиями в казанской гимназии №175:

“Искренние соболезнования родителям и родным….Разделяем горечь утраты…”.

Напомним, во вторник, 11 мая, в казанскую гимназию №175 около 9 утра ворвался с оружием 19-летний парень, бывший ученик этой школы, и устроил стрельбу. В результате семеро детей и учитель погибли на месте. Еще один педагог позже умер в больнице.

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