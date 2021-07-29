28 июля в г.Ташкенте на 103 году жизни не стало Ветерана трудового фронта, педагога Исхакова Габдурашида Мухаметготовича.

Габдурашид Мухаметготович родился в деревне Ваныш Бураевского района Уфимской области Башкирской АССР 10 февраля 1919 года в семье муллы. В 30-х годах XX века переехал с родными в Ташкент. В 1941 году окончил физико-математический факультет учительского института г.Ташкента. В 1941-1942 годах работал на Ташкентском механическом заводе, где изготавливали авиабомбы для фронта.

Он был передовиком производства, перевыполнял план на 600%, в связи с чем, у входа на территорию завода стоял его большой портрет во весь рост с гаечным ключом в руках. Исхаков Г.М. в 1943 году поступил в Транспортный институт г.Самарканда и проучился 3,5 года после чего, его отчислили, узнав о его происхождении из религиозной семьи – его отец Исхаков Мухаметгото был имамом. Несмотря на отсутствие музыкального образования, увлекался музыкой, играл на фортепьяно и мандолине. 21 декабря 1948 года женился на Ахтариевой Зохиде Нургалиевне и прожил с ней 43 года. У него родились два сына и дочь: Рамиль, Камиль и Замира. С 25 августа 1948 года по 15 февраля 1954 года работал учителем математики в школе №20 Кировского района г.Ташкента. В 1957 году поступил на математический факультет Ташкентского педагогического института им.Низами и с отличием закончил его в 1960 году. С 14 октября 1953 года по 1 сентября 1980 года работал учителем математики в школе №141 Октябрьского района г.Ташкента, после чего вышел на заслуженную пенсию. За свой большой труд не раз был награжден орденами и медалями, являлся ветераном трудового фронта. Исхаков Г.М. внес достойный вклад в развитие Узбекистана, ставшего ему второй родиной.

Его выпускники с благодарностью до сих пор помнили его и регулярно посещали с поздравлениями по разным праздникам, в том числе и на день рождения. Махаллинский комитет ежегодно также по праздникам поздравлял Габдурашид абы.

В 2019 году Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан совместно с Татарским общественным культурно-просветительным центром г.Ташкента поздравлили Габдурашид абы со 100-летием и передали поздравление Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Габдурашид Мухаметготович воспитал хороших детей, у которых шестеро внуков и четверо правнуков, перенявшие от него все самое ценное – честность, стойкость, трудолюбие и добропорядочность.

Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента выражает самые искренние соболезнования семье Габдурашида Мухаметготовича.

Наш Ветеран всегда будет в нашей памяти.