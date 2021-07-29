Данис Шакиров встретился с делегацией из Тюменской области

Сегодня в Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар состоялась встреча с с делегацией из Тюменской области.

От имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева гостей поприветствовал руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров.

“Мы очень рады приветствовать вас в Казани. Очень важно, чтобы наши соотечественники, проживающие в различных регионах, приезжали в Казань, знакомились с деятельностью конгресса. Эти встречи являются залогом нашего единства и плодотворного сотрудничества”, – отметил он.

Руководитель Исполкома рассказал гостям о деятельности Всемирного конгресса татар, о сотрудничестве с татарскими организациями за рубежом и в регионах России, о документе “Татары: стратегия действия” и путях его реализации.

В составе делегации из 18 человек. Это учителя, общественные деятели, местные активисты. В течение нескольких дней они посетили исторические места Татарстана – Елабугу, Болгар, Билярск. Знакомство с Казанью началось со встречи во Всемирном конгрессе татар.

– Наши соотечественники в Тюменской области ведут работу, направленную на сохранение татарского языка. В Татарстане мы получили много информации об истории своего народа и прикоснулись к его культуре, – подчеркнул руководитель Татарской молодежной организации “Яшь Буын” Тюменской области Фарид Курманов.