Делегация Санкт-Петербурга принимает участие в работе «KAZANSUMMIT 2021»

28-29 июля в выставочном комплексе «Казань Экспо» проходит Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit». Мероприятие организовано в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», председателем которой является Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В работе саммита принимает участие делегация Санкт-Петербурга и Ленинградской области во главе с Постоянным представителем Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренатом Валиуллиным. Всего в 2021 году на мероприятие зарегистрировались свыше 2,5 тыс. участников из 60 стран мира.

В рамках саммита, Ренат Валиуллин принимает участие в ряде панельных дискуссий и круглых столов, запланированы рабочие встречи с компаниями – участниками форума.

Саммит проводится в гибридном формате. Основная тематикаой деловой программы – осознанное потребление, среди ключевых тем – исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках мероприятия также организованы выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021 и Машиностроительный кластерный форум.

Главная цель Саммита – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества, а также содействие развитию институтов исламской финансовой системы в России.

tatspb.tatarstan.ru