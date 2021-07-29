Центр татарской культуры «Нур» города Тара – место притяжения наших соотечественников

Уважаемые читатели сайта Всемирного конгресса татар, я хочу рассказать о замечательных женщинах с разными судьбами, но преданными своей родной татарской культуре, ее традициям и обычаям, живущим в городе Таре, Омской области.

Одна из них, Алимбекова Майя Галиевна, родилась 29 ноября 1939 года. В дружной многодетной семье Алтынбаевых, Майечка была четвертым ребенком. Сегодня у Майи Галиевны в семье 17 человек! Несмотря на то, что они все живут самостоятельно, они часто приезжают в гости к своей мамочке, бабушке, прабабушке, в чьем доме тепло, светло, уютно, где их ждут и любят.

Вся жизнь Майи Галиевны связана с педагогикой, пятьдесят пять лет проработала в образовании. Она авторитетный, уважаемый человек в районе. За многолетний труд, который начала от пионервожатой до председателя райкома профсоюза работников народного образования и науки, имеет множество правительственных наград. Но хотелось бы перечислить самые значимые: медаль «Отличник народного просвещения», медаль «Ветеран труда», к «100 летию профсоюзам России», и т.д. Всего их десять, но каждая награда достойна уважения и заслуженна! Самой ценной из всех этих наград, и которой она больше всех гордится это звание «Почетный гражданин района», так как это признание ее земляков. Майя Галиевна человек очень талантливый, веселый, отзывчивый. Несмотря на свой преклонный возраст и сейчас может растянуть меха баяна, красиво спеть и сплясать. Много лет она сотрудничает с центром татарской культуры «Нур», с какой бы просьбой, советом к ней мы бы не обращались, Майя Галиевна всегда придет на помощь. Мы, тарчане, особенно татарское население нашего района, гордимся, что именно такой человек живет в нашем городе.

И еще хочу рассказать об участницах народного вокального ансамбля «Нур», Курмановой Фариде Салимовне и Чаббаровой Разые Рахматулловне. Они поддерживают центр татарской культуры со дня его образования, принимают участие в областных, районных татарских национальных праздниках, концертах. Когда бы к ним не обратился за помощью, всегда помогут советом и делом.

Курманова Фарида Салимовна родилась в д.Сеитово Тарского района 19 октября 1941 году. Родители работали в колхозе. Когда началась война, отец ушел на фронт и погиб, защищая родину. Много трудностей пережила Фарида Салимовна в послевоенные годы, но душа ее всегда была открыта для добра, которое она дарила людям через песни. За трудовые достижения неоднократно была отмечена наградами, но самая высшая ее награда – это «Знак почета», а также знак «Победитель социалистического соревнования», ряд юбилейных медалей «За добросовестный труд» и множество почетных грамот. С 2004 года, Фарида Салимовна является солисткой народного вокального ансамбля «Нур». Пусть ее жизнелюбие и доброта помогают людям и дальше сохранять надежду на лучшее.

Жизненным девизом Разии Рахматулловны Чаббаровой являются строки: “Жить надо так, чтобы еще при жизни, в сердцах людей оставить добрый след”.15 октября 1950 году в семье Ниязова Рахматуллы Собаралеевича родилась дочь, которой дали красивое имя Разия- Роза. Детство, Разии Рахматулловны, было счастливым, и учеба ей давалась легко. Закончив 8 летнюю школу, пошла в педагогическое училище. По окончании училища работала в школе. Судьба распорядилась так, что попала в город Набережные Чалны, где прожила 20 лет. Но всегда ее тянуло на свою малую родину- Тару, куда они всей семьей переехали и ничуть об этом не жалеют. Разия Рахматулловна является участницей народного вокального ансамбля «Нур» со дня его основания. Петь она любила всегда, выросла в семье, где всегда звучали татарские мелодии и песни. Она преданна своей общественной работе, участвует во всех мероприятиях татарского центра «Нур», веселый, отзывчивый человек.

От всей души желаем им прежде всего крепкого здоровья, благополучия им и их близким, счастья и творческих успехов!

руководитель татарского культурного Центра

Дома Дружбы г. Тара Омской области

Г. М. Сатышева