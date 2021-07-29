Встречи татарских краеведов в Омске

В г. Омске, в офисе Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» состоялась встреча краеведов и активистов татарских общественных организаций г. Омска и Омской области с прибывшими из Казани Начальником Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председателем РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессором А.А. Бурхановым. Встречу вел председатель Региональной ТНКА Омской области «Маданият», руководитель НП «Центр развития деловых и культурных связей «Татарстан – Омск», депутат Большереченского районного Совета Р.М. Минниханов.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Омской местной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия «Ибирь» («Сибирь»), главный редактор областной татарской газеты «Татар дөньясы» («Татарский мир») М.С. Катыров, председатель Региональной молодежной организации Омской области, Союз татарской молодежи «Аю» («Медведь») Р.Х. Ахметчанов, руководитель Омского регионального отделения женской организация «Ак калфак» Ф. А. Чумарова, корреспондент областной татарской газеты «Татар дөньясы» («Татарский мир») Р.М. Сайганова, краевед-исследователь Д.Ф. Единякова и др.

Были рассмотрены итоги деятельности краеведческих и общественных организаций Омской области за 2020-2021 гг, подняты вопросы предстоящей переписи населения РФ и участие в выборах в сентябре 2021 г.

А.А. Бурханов рассказал об основных итогах проведения V Всероссийского форума татарских краеведов в Уфе, познакомил коллег с основными вопросами и направлениями подготовки к VI Всероссийскому форуму татарских краеведов, который планируется провести в г. Омске и г. Таре в сентябре 2021 г.

Кроме того, А.А. Бурханов побывал в Правительстве Омской области и Омской соборной мечети, где также были обсуждены вопросы по подготовке к VI Всероссийскому форуму татарских краеведов в Омской области.

Первый заместитель Всетатарского общества краеведов,

начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор

А.А. Бурханов