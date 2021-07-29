Руководство Всемирного конгресса татар приняло участие в саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021»

“Россия- Исламский мир: KazanSummit” — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Сегодня прошло пленарное заседание Международного экономического саммита.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что KazanSummit способствует укреплению экономических и гуманитарных связей России с мусульманским миром.

“Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов и презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны,” – отметил он.

В работе саммита приняли участие Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и Руководитель Исполнительного комитета ВКТ Данис Шакиров. Также KazanSummit посетили руководители татарских общественных организаций и религиозные деятели из регионов России.

С 28-30 июля 2021 года столица Республики Татарстан принимает XII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit». Он проводится в гибридном формате (онлайн и офлайн) в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Основной тематикой деловой программы стали осознанное потребление, среди ключевых тем – исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.