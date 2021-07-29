Руководитель татарского культурного общества «Файда» Айрат Маннанов встретился с представителями «Дома дружбы Ленинградской области»

Состоялась встреча руководителя татарского культурного общества «Файда» Айрата Маннанова с представителями «Дома дружбы Ленинградской области»: заместителем директора Елены Викторовны, руководителем работы со СМИ Анны Ивановной. На встрече также присутствовал Валиуллин Тахир, он осуществляет ведение сайтов и занимается журналистской деятельностью. Дом дружбы выразил своё желание по взаимному сотрудничеству и совместной работе. О предстоящих мероприятиях и планах вы сможете наблюдать на официальных сайтах.

«Дом дружбы Ленинградской области» было основано согласно распоряжению Правительства Ленинградской области.«Дом дружбы Ленинградской области» подведомственно Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Директор ГКУ ЛО “Дом дружбы Ленинградской области” – Михайленко Владимир Викторович .

Основными целями деятельности ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» являются:

– обеспечение реализации полномочий комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в части обеспечения мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия.

В завершении встречи договорились о совместном сотрудничестве и проведению различных общих мероприятий.