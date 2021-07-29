Конгресс татар Челябинской области продолжает прием заявок на конкурс «Татар гаиләсе. Татарская семья – 2021», который проводится в онлайн-формате, Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету до 15 августа!

Если ваш дом или ворота дома украшены национальными татарскими орнаментами, если у дома сохранились красивые резные наличники или нарядный забор с узорами, мы с нетерпением ждем вас в нашем большом онлайн – проекте «Татар гаиләсе. Татарская семья – 2021»!

Всю информацию можно узнать, ознакомившись с положением на страничке в “Вконтакте” vk.com/congresstatar74 или по телефону 8351-729-32-78.

Конгресс татар Челябинской области