Муфтий Татарстана открыл пленарное заседание KazanSummit чтением суры “Аль-Хашр”, т.е. “Сбор”

29 июля в Казани состоялось пленарное заседание XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021». Работу главной части саммита открыл муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин – он зачитал аяты Священного Куръана и ду’а. Глава мусульман исполнил перед собравшимися 20-24 аяты суры «аль-Хашр», т.е. “Сбор”, в которых говорится, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и что Он знает (все) тайное и явное, что Он – Властелин, Творец, Создатель, Пречистый, Дарующий мир и Мудрый, Величественный, Тот, Чья воля всегда выполняется:

«20. Не равны обитатели Ада и обитатели Рая (заслужившие Рай верой и покорностью Аллаху). Обитатели Рая – обретшие (вечное) счастье. 21. Если бы Мы низвели этот Куръан (не человеку, а) горе (наделив ее разумом), то ты увидел бы, как она (гора – пример твердости) смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие сравнения Мы приводим людям для того, чтобы они размышляли (о величии и абсолютном могуществе Аллаха). 22. Он – Аллах, и нет никого (другого) достойного поклонения, кроме Него. Он знает (все) тайное и явное. Он – Милостивый (наделяющий благами в земной жизни все творения без исключения – как верующих, так и неверующих), Милующий (в вечной жизни только верующих). 23. Он – Аллах, и нет бога (достойного поклонения), кроме Него. Он –Властелин, Пречистый (от любых недостатков), Дарующий мир (и безопасность), Подтверждающий правоту (пророков и верующих), Хранитель (творений, наблюдающий за ними), Достойный, Тот, Чья воля всегда выполняется, Величественный. Пречист Аллах от всего, что они приписывают ему (от других богов и любых недостатков). 24. Он – Аллах, Творец (создавший Вселенную из небытия), Создатель, Определяющий облик (всех творений). У Него – самые прекрасные имена (с самым величественным смыслом). Заявляет о Его совершенстве все, что на небесах и на земле. Он — Достойный, Мудрый».

В заседании приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш, государственный министр внешней торговли, Объединенные Арабские Эмираты Е.П. Д-р. Тани Ахмед Аль Зайюди, министр инвестиций Киргизской Республики Алмамбет Шыкмаматов, президент Союза палат и бирж Турции TOBB Рифат Хисарджиклыоглу, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, президент Совета Всемирного Халяль Саммита Юнус Эте, руководитель Исламской корпорации развития частного сектора Аймен Амин Седжини и другие.

dumrt.ru