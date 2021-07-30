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В селе Беленькое Алтайского края открылся музей татарской культуры

В селе Беленькое Алтайского края открылся музей татарской культуры

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, История, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Соотечественники, 30.07.2021 0 17

В селе Беленькое, Угловского района, Алтайского края открылся музей татарской культуры. Радостным событием поделился Мусульманов Рашит Якупович – культорганизатор Беленского сельского клуба. «К этому событию мы шли долгих три года. Появление музея в Беленьком – дань безграничного уважения моим землякам».

Все экспонаты долго и тщательно собирались работниками клуба и жителями села. Собраны уникальные предметы быта и традиционной культуры татар Алтайского края. Музей разместился в стенах сельского клуба и доступен для посещения жителям и гостям села.

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