Казань в четвертый раз проведет фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST

На территории Казанского Кремля 30 августа пройдет международный фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. В год родных языков и народного единства темой фестиваля станет «язык». Организаторами выступают продюсерская компания creeptone media и лейбл Yummy music при поддержке Минкульта Татарстана.

TAT CULT FEST 2021 традиционно представляет несколько видов искусств: музыка, перформанс, медиаарт и литература. Участникам станут представители 11 городов России и мира, которые представят культуру и искусство самых разных, но близких нам народов.

30 августа на Большой сцене фестиваля выступят лучшие представители татарской инди-сцены и альтернативной музыки, а помогать им будут специальные гости — выдающиеся российские музыканты, работавшие с Зулей Камаловой, Инной Желанной, Tesla Boy и Сергеем Курехиным и «Аквариумом».

Впервые в этом году на фестивале появится экспериментальная мультимедийная сцена, которая представит совершенно новый формат взаимодействия музыкантов и медиахудожников. Здесь будут соседствовать фолк, экспериментальная электронная музыка и аудиовизуальные перформансы.

Расширится и образовательная программа, которая в этом году включает специальные проекты с ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) и независимым издательством «Шрифт», научно-популярные лекции от казанских исследователей, известных своим увлекательным сторителлингом на тему татарской культуры и языка.

kazanfirst.ru