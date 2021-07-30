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Итоговая смена форума «Сәләт» посвящена экологии

Итоговая смена форума «Сәләт» посвящена экологии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.07.2021 0 2

С 29 июля по 2 августа на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника состоится шестая, итоговая смена X Международного молодежного образовательного форума «Сәләт» LEADERS BILER FORUM. Она будет организована совместно Российским движением школьников Республики Татарстан.

В смене примут участие 1200 детей-активистов. В рамках программы школьников ждут образовательные мастер-классы от представителей различных общественных организаций, профессионалов из разных сфер деятельности — от актеров до SMM-специалистов.

Представители проектов Российского движения школьников популяризируют среди детей увлекательные и интересные программы, которые призваны помочь активистам в профессиональной ориентации и постановке жизненных целей.

«Сәләт» проводит совместные смены с Российским движением школьников четвертый год подряд. В этом году Татарстан посетят представители экологического направления РДШ: 300 юных экологов исследуют наиболее острые мировые проблемы и предложат актуальные способы их решения, научатся быть в гармонии с окружающим миром.

Каждый желающий сможет, не выходя из дома, окунуться в незабываемую атмосферу форума «Сәләт». Уникальный проект «SeletLive» позволит наблюдать за событиями, происходящими на территории, узнавать новости в онлайн-режиме. Трансляции будут вестись на официальных аккаунтах форума в Инстаграм, ВКонтакте и YouTube.

mon.tatarstan.ru

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