tatruen
Главная / Новости / В Москве 14 августа состоится игра татарской лиги КВН
В Москве 14 августа состоится игра татарской лиги КВН

В Москве 14 августа состоится игра татарской лиги КВН

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.07.2021 0

Для участия приглашаются команды из всех регионов Центрального федерального округа России.

Организационное участие в мероприятии примет татарская лига КВН «Әйдә, шаяРТ».

Шутить можно будет как на татарском, так и на русском языках. Но за использование татарских слов и выражений жюри начислит дополнительные баллы.

Победителей ждут достойные призы. В прошлом году лучшие квнщики отправились в трёхдневное путешествие по Башкирии, включая сплав по реке Белой.

Кроме того, победителей ждут приятные подарки и возможность съездить в Казань на республиканскую игру.

Желающие смогут прийти на игру и поддержать свою команду.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.