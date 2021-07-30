В Москве 14 августа состоится игра татарской лиги КВН

Для участия приглашаются команды из всех регионов Центрального федерального округа России.

Организационное участие в мероприятии примет татарская лига КВН «Әйдә, шаяРТ».

Шутить можно будет как на татарском, так и на русском языках. Но за использование татарских слов и выражений жюри начислит дополнительные баллы.

Победителей ждут достойные призы. В прошлом году лучшие квнщики отправились в трёхдневное путешествие по Башкирии, включая сплав по реке Белой.

Кроме того, победителей ждут приятные подарки и возможность съездить в Казань на республиканскую игру.

Желающие смогут прийти на игру и поддержать свою команду.