В Москве 14 августа состоится игра татарской лиги КВН

Для участия приглашаются команды из всех регионов Центрального федерального округа России.
Организационное участие в мероприятии примет татарская лига КВН «Әйдә, шаяРТ».
Шутить можно будет как на татарском, так и на русском языках. Но за использование татарских слов и выражений жюри начислит дополнительные баллы.
Победителей ждут достойные призы. В прошлом году лучшие квнщики отправились в трёхдневное путешествие по Башкирии, включая сплав по реке Белой.
Кроме того, победителей ждут приятные подарки и возможность съездить в Казань на республиканскую игру.
Желающие смогут прийти на игру и поддержать свою команду.