Представители КФУ выпустят научно-популярную книгу для детей на татарском языке

Научный сотрудник НИЛ OpenLab Бионанотехнологии Гульнур Фахруллина и магистрант Института психологии и образования Сарбиназ Шайхуллова стали обладателями гранта мэрии Казани.

Они победительницы конкурса проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры «Үз телем» («Мой язык»). 122 тыс. рублей пойдут на издание научно-популярной книги «Ник? Нигә? Нигә алай?» («Почемучка»).

В конкурсе, призовой фонд которого составил 1 млн рублей, приняли участие школьники, студенты и молодые люди, предложившие свои решения по развитию татарского языка. Победителями признаны пять проектов. Организаторами выступили мэрия столицы Татарстана и депутат Казанской городской думы Рустам Рамазанов.

«Основа нашей научно-популярной книги – вопросы, связанные с природой, природными явлениями, сферой биологии (мир животных, растений, микроорганизмов), и ответы, которые даны учеными на доступном для детей языке. К примеру, среди них есть ответы на вопросы – почему бутылочное дерево не растет в Татарстане? почему небо голубое? почему в Волге не плавают крокодилы? Вопросы мы составили по итогам опроса, проведенного среди родителей. Каждый вопрос-ответ будет дополнен цветными иллюстрациями, тематическими стихотворениями. А в конце книги будет представлен татарско-русский словарь научных терминов», – отметила Сарбиназ Шайхуллова.

Эта книга предназначена для детей от четырех лет и старше.

«Качественных научно-популярных книг на татарском языке очень мало. Есть хорошие издания для школьников, а мы будет работать над книгой для дошкольников. В этом году, в рамках Года науки и технологий в России, Года родных языков и народного единства в Татарстане, мы решили реализовать этот проект», – подчеркнула магистрант Казанского университета.

Авторы уже собрали вопросы для книги, на большинство из них подготовлены ответы и стихотворения. Далее девушкам предстоит работа с научным редактором, иллюстратором и издательством.

«Победа в конкурсе показала, что организаторы понимают важность и необходимость данного проекта. Это радует, дает надежду. Мы занимаемся популяризацией науки на татарском языке в основном на чистом энтузиазме. Благодаря гранту шаги в этом направлении станут более смелыми», – резюмировала С.Шайхуллова.

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