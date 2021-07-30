Юные авторы приглашаются к участию в литературном конкурсе

Объявлен прием заявок на участие в международном литературном конкурсе для детей – VIII Независимая литературная Премия «Глаголица».
Конкурс проводится ежегодно с целью популяризации чтения среди детей и подростков, поощрения юных авторов, развития и поддержки русского и татарского языков в России и за рубежом.
Учредителем Премии выступает Благотворительный фонд «Счастливые истории».
К участию в конкурсе приглашаются дети от 10 до 17 лет (включительно). Заявки и материалы принимаются до 17 сентября 2021 года.
На соискание Премии выдвигаются произведения в следующих номинациях:
- Поэзия на русском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.
- Поэзия на татарском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.
- Проза на русском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.
- Проза на татарском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.
- Эссеистика на русском языке в возрастной категории от 14 до 17 лет.
- Художественные переводы с английского, французского и немецкого языков на русский язык, с татарского языка на русский язык и с русского на татарский (принимается оригинал произведения вместе с переводом) в возрастной категории от 14 до 17 лет.
- Билингвы (для авторов из зарубежных стран) от 14 до 17 лет.
Требования к конкурсным работам: ранее неопубликованные, объемом до 20 тысяч знаков без пробелов.
Не допускается: плагиат и/или произведения с некорректным цитированием работ третьих лиц, языковую безграмотность.
Призовой фонд составляет: 120 путевок на литературную смену с мастер–классами известных писателей России и Татарстана, 36 электронных планшетов, 36 наборов малой библиотеки книг, 8 статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран–при, 120 альманахов с опубликованной работой, дипломы и сертификаты.