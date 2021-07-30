Юные авторы приглашаются к участию в литературном конкурсе

Объявлен прием заявок на участие в международном литературном конкурсе для детей – VIII Независимая литературная Премия «Глаголица».

Конкурс проводится ежегодно с целью популяризации чтения среди детей и подростков, поощрения юных авторов, развития и поддержки русского и татарского языков в России и за рубежом.

Учредителем Премии выступает Благотворительный фонд «Счастливые истории».

К участию в конкурсе приглашаются дети от 10 до 17 лет (включительно). Заявки и материалы принимаются до 17 сентября 2021 года.

На соискание Премии выдвигаются произведения в следующих номинациях:

Поэзия на русском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Поэзия на татарском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Проза на русском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Проза на татарском языке в возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Эссеистика на русском языке в возрастной категории от 14 до 17 лет. Художественные переводы с английского, французского и немецкого языков на русский язык, с татарского языка на русский язык и с русского на татарский (принимается оригинал произведения вместе с переводом) в возрастной категории от 14 до 17 лет. Билингвы (для авторов из зарубежных стран) от 14 до 17 лет.

Требования к конкурсным работам: ранее неопубликованные, объемом до 20 тысяч знаков без пробелов.

Не допускается: плагиат и/или произведения с некорректным цитированием работ третьих лиц, языковую безграмотность.

Призовой фонд составляет: 120 путевок на литературную смену с мастер–классами известных писателей России и Татарстана, 36 электронных планшетов, 36 наборов малой библиотеки книг, 8 статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран–при, 120 альманахов с опубликованной работой, дипломы и сертификаты.

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