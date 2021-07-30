В Литве прошло открытие Года истории и культуры литовских татар

В Главном зале Дворца правителей в Вильнюсе прошло открытие Года истории и культуры литовских татар. Мусульман России на мероприятии представлял ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.

С поздравительными словами выступил муфтий мусульман Литвы Ромас Якубаускас, от имени Европейского мусульманского форума приветствовал гостей и участников имам хатыб мечети Рима доктор Надер Аккад. В своих речах выступающие отметили роль татар, которые оставили значительный след в истории Литвы. По их словам, литовская татарская община также внесла значительный вклад в восстановление литовской государственности, истории и культуры, связала свою жизнь с Литвой и является частью ее истории.

Ранее Сейм Литовской Республики в честь 700-летнего юбилея присутствия татар в Литве объявил 2021 год Годом истории и культуры литовских татар.

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