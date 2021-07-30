Уроки татарского языка и интеллектуальные квизы: как проходит отдых детей в казанских лагерях

В загородных лагерях Казани продолжается третья смена, на сегодня в 11 муниципальных учреждениях отдыхают 3070 детей. Еще 1060 ребят находятся в лагерях предприятий и организаций города. Всего за три смены летняя кампания охватит 11 тыс. 335 детей.

Все смены в лагерях направлены как на оздоровление, так и на развитие творческого потенциала детей, нравственное и патриотическое воспитание. В загородных лагерях организованы профильные программы для одаренных детей, спортсменов, а также танцевальные, экологические и экономические смены. Кроме того, четвертый год в муниципальных лагерях проходят лингвистические образовательные смены на татарском языке. В этом году их три – о культуре и языке татарского народа «Дуслык» и «Голстан», межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария».

Так, по 30 июля в оздоровительном лагере «Заречье» проходит межрегиональная смена художественно-литературной направленности «Голстан» с речевой практикой на татарском языке. В учреждении отдыхают 160 человек из 14 регионов России. Помимо татарстанских ребят в лагере находятся дети из Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Свердловской, Кировской, Саратовской, Тюменской, Курганской, Нижегородской и Самарской областей, Пермского и Красноярского края, Москвы. Для ребят организованы экспертные площадки, где дети знакомятся с темами лидерства, тайм-менеджмента, учатся командной работе и умению преодолевать конфликты. Желающие могут пройти курсы татарского и английского с педагогами – носителями языка. Также для детей проводятся интеллектуально-творческая игра i-Quiz, квесты, танцевальный батл, экскурсии по Казани. Кроме того, проходят встречи с известными артистами, популярными блогерами и ведущими культурными деятелями Татарстана.

В лагере «Молодежный» сейчас проходит профильная программа Art-lab для детей, которые интересуются театром, кино, танцами, пением и художественным искусством. Участники смены полностью погружаются в творческую атмосферу и развивают свои способности. В программе – мастер-классы по рисованию, мыловарению, танцам, вокалу, кулинарии, актерскому мастерству.

Кроме того, в летний период во всех лагерях организованы мероприятия, приуроченные к Году родных языков и народного единства: квизы, игры, акция «50 слов на родных…» и другие проекты. Независимо от профиля программы во всех лагерях проходят утренняя зарядка, командные соревнования и игры на свежем воздухе.

Впервые после обновления в этом году детей принял лагерь «Восток». Он был торжественно открыт с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и Мэра Казани Ильсура Метшина. После капитального ремонта учреждение расширилось до 7 корпусов, на фасаде каждого из которых изображены портреты выдающихся космонавтов.

На капитальном ремонте на сегодняшний день находятся лагеря «Молодая гвардия» и «Огонек». Всего с 2018 года в рамках республиканской программы реконструкции детских оздоровительных лагерей обновлены 4 лагеря: «Молодежный», «Заречье», «Восток» и «Юнитур». Каждый из них после ремонта в разы увеличил свою пропускную способность.