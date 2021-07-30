В Татарстане снимают фильм по мотивам повести «Мы – дети 41-го года»

В Татарстане снимают фильм «Мы – дети 41-го года» по мотивам повести Мухаммета Магдеева. Режиссер картины – Амир Галиаскаров, продюсер – Миляуша Айтуганова, большая часть актеров – студенты и выпускники театрального училища.

Камера! Мотор! Сцена на складе. Герою фильма Сабиру всего 38. Но выглядит намного старше. Виной тому война, о ней он рассказывает подросткам – студентам педагогического училища. В сложное время ребята усердно учатся и искренне верят в победу. Весь съёмочный день расписан буквально по минутам — работа кипит.

Ляйсан Хазиева, художник по костюмам

— Учитывая, что лето и жарко будет, я не одеваю ее очень сильно. То есть это завуалированно. Это касается верхней одежды. У нее на голове – шаль.

Большая часть актеров студенты и выпускники театрального училища. Для некоторых работа в фильме «Мы – дети 41-го года» – дебют.

Амина Ситдикова, актриса

— Я это произведение читала еще в школе, оно мне очень сильно понравилось. И когда я узнала, что будут снимать фильм по этому произведению, я очень обрадовалась. Сегодня у меня первый съемочный день

Зритель должен погрузиться в атмосферу военного времени. Костюмы, декорации, реквизит – все должно соответствовать эпохе.

Вот такой хлеб используется в качестве реквизита. Он испечён по особому рецепту, который сохранился ещё со времён войны. Сейчас мы его попробуем. Вкусно!

«Мы — дети 41-го года» Мухаммета Магдеева — классика татарской литературы. Съемки проходят в Арском районе на родине писателя.

В посёлке Урняк до сих пор сохранилось здание, в котором в годы войны располагалось Арское педагогическое училище, ключевое место фильма. Сейчас здесь агропромышленный колледж. А для съёмок были установлены необходимые декорации.

Фильмов о войне – много. Но всегда найдется еще одна страничка истории, которая неизвестна зрителю.

Миляуша Айтуганова, директор ГБУК РТ «Татаркино», продюсер картины

— Прикосновение к этой теме само по себе меняет человека. И наша задача — не просто что-то снять и показать, а изменить еще людей, прикасаясь к такой теме. Мне кажется, что это очень важно сейчас.

Работа над фильмом еще продолжается. Премьера ожидается этой зимой.

trt-tv.ru