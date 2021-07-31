Краеведы встретились в Тарском районе Омской области

В рамках командировки в Омскую область начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, профессор А.А. Бурханов побывал в г. Тара и Тарском районе.

В ходе поездки он встретился с Главой Тарского муниципального района Омской области Е.Н. Лысаковым, с которым обсудил вопросы подготовки и проведения в г. Тара второго этапа VI Всероссийского форума татарских краеведов, проведение которого запланировано в Омской области в сентябре 2021 года. Кроме того, были обсуждены вопросы развития татарского краеведения, развития татарских сел района, деятельность татарского культурного центра г. Тары.

Глава Тарского района Омской области вручил благодарственное письмо А.А. Бурханову за активную деятельность по развитию татарской культуры в Сибирском регионе.

Отметим, что А.А. Бурханов в апреле 2018 года совместно с омскими коллегами проводил в г. Омске и г. Тара Международную научно-практическую конференцию по истории и культуре татар Омского Прииртышья, а в августе 2019 года совместно с администрацией Тарского района, Домом дружбы г. Тара, Обществом краеведов при Всемирном конгрессе татар успешно провели конференцию-круглый стол по истории татарских сел Омско-Тарского Прииртышья.

А недавно 15 июля 2021 года в Доме Дружбы г. Тара под руководством А.А. Бурханова был проведен в онлайн-формате Круглый стол «Татарская деревня в сибирской глубинке – хранитель национальных традиций. Культура и быт татар Омско-Тарского Прииртышья». В его работе приняли 25 участников: представители администрации и органов культуры Тарского района, ученые, краеведы, учителя и музейные работники, религиозные и общественные деятели из гг. Омска и Тары, татарских сел Тарского, Междуреченского, Седельниковского, Тевризского и Колосовского районов Омской области. В выступлениях участников были подняты вопросы сохранения и развития татарской культуры и историко-культурных традиций, родного языка, проблемы изучения и написания истории татарских сел.

В тот же день в Администрации г. Тары состоялась запланированная расширенная встреча А.А. Бурханова с заместителем Главы Тарского муниципального района по социальным вопросам Кива Александром Григорьевичем. На этой встрече был рассмотрен ряд вопросов по подготовке и проведению VI Всероссийского форума татарских краеведов на территории

г. Тары и Тарского района в сентябре 2021 г. Кроме того, были обсуждены вопросы развития культуры и экономики в татарских селениях Сеитовке и Большие Туралы, деятельности татарских детских коллективов на базе Дома Дружбы г. Тары, а также вопросы сохранения и реставрации исторического дома татарских купцов Айтыкиных.

В этой встречи приняли участие заместитель Главы Тарского района С.Г. Лазо, помощник Главы Тарского района О.А. Скуратова, директор Дома Дружбы г. Тара Е.А. Нальгиева, руководитель Центра татарской культуры г. Тара Г.М. Сатышева, руководитель АНО «Родные просторы» С.И. Хасанова и активисты-краеведы.

А.А. Бурханов вручил благодарственные письма и книги А.Г. Кива наиболее активным краеведам татарских сел Тарского района.

Накануне А.А. Бурханов с представителями татарской общественности

г. Омска и г. Тара посетили с. Большие Туралы и приняли участие в проведении Детского сельского Сабантуя, который прошел на базе сельского ДК. Гости ознакомились с историей села, основанного в 1650 году, посмотрели выставки изделий детского творчества, познакомились с творчеством самодеятельных групп села.

Кроме того, состоялись встречи с председателями правления местной религиозной организации «Йолдыз» Р.А. Башировым и имамом мечети «Ихлас» Р.Ш. Ахметовым, местным художником Р.Б. Жамалдиновым и сотрудниками Тарского краеведческого музея.

Первый заместитель Всетатарского общества краеведов,

начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор

А.А. Бурханов