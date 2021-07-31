Как в фермерском хозяйстве «Рамаевское» выращивают уток для всей России

Семейные хозяйства и собственный инкубатор

Для Фарида Хайрутдинова все началось с призыва президента Татарстана развивать семейные фермерские хозяйства. «Люди на селе ограничены в выборе рабочих мест, и у них небольшие доходы. Им невыгодно держать курицу и соревноваться с крупными холдингами», — говорит он. Утка действительно выигрывает на фоне других птиц. Она болеет реже, чем курица или гусь. В то же время цена на нее выше, хоть утку и реже едят.

«Утята будут готовы (вырастут, — прим. Enter) через 42 дня. Если у вас есть 60 тысяч рублей, вы сможете купить двух телят — будете растить их два года и получите 600 килограммов мяса. Возьмете на те же деньги тысячу уток, и через 42 дня они вырастут до двух тонн. Есть разница? От теленка за 42 дня вы не получите ни прибыли, ни удовольствия. И ухаживать за ним гораздо сложнее», — рассуждает он.

Сначала яйца на ферму завозили из Венгрии, но сейчас «Рамаевское» реализует собственное инкубационное яйцо по всей России. «У нас [в стране] нет культуры потребления утиного яйца, поэтому мы используем его только для разведения поголовья», — рассказывает Фарид.

Молодняк выводят в инкубаторе. Еженедельно в нем рождается порядка 20 000 утят. С ними работают только те, кто не держит птицу дома — чтобы не занести инфекцию. Инкубатор повторяет движения утки: шевелит яйцо, поворачивает его, добавляет влажность, дает яйцу «подышать». Если спрос на продукт повышается слишком сильно, ферма пользуется услугами других инкубаторов в районах Татарстана.