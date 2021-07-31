Сибирская деревня, основанная выходцами с Поволжья, отметила своё 110-летие

24 июля 2021 года деревня Дулепина (Ак куль) Ярковского района Тюменской области собрала многочисленных гостей на свой 110-летний юбилей.

110 лет назад основали деревню переселенцы из Татарстана. Прекрасная природа, богатое на рыбу озеро, близость леса, удобных земельных угодий для посева, обширных пастбищ – все это привлекло на благодатную землю его первых жителей.

И это неудивительно, и сейчас здесь очень красивые места – леса, пруды, поля. Сто десять лет для истории – небольшой промежуток времени, а для летописи одной деревни – это судьбы нескольких поколений ее жителей.

Многое с тех пор пережили дулепинцы – дружно вступили в колхоз, объединив свои хозяйства, в Великую Отечественную войну на фронт из деревни ушли 39 его жителей, более половины полегло на полях сражений. Женщины, старики и дети в тылу прилагали все усилия для скорейшей победы. В послевоенное время труженики колхоза проявляли героизм на полях.

Сегодня в Дулепена проживает не более 30 жителей, но выходцы из Ак куля, проживающие в разных уголках Тюменской области и соседних регионов не забывают Родину. Словно по зову предков, они несмотря ни на какие расстояния, бросая все свои дела, мчатся на встречу к своим корням, своей истории.

Круглую дату организаторы мероприятия решили отметить в дни священного для мусульман праздника Курбан байрам, потому что основатели и все жители Дулепена были истинными правоверными. Об этом свидетельствуют останки некогда добротной старинной мечети, расположенной прямо на берегу озера.

Отдавая дань древним традициям, участники мероприятия, в первую очередь посетили местное кладбище, где покоятся, в том числе и те, кто основал деревню, прибыв из далёкого Поволжья. Имам-хатыб мусульманской религиозной организации «Янаул» города Тюмени Амир хазрат Галеевпрочитал суры Священного Корана и вознёс дуа за покоящихся на дулепенском кладбище.

После посещения кладбища гости и местные жители собрались за праздничным столом, ломившегося от множества блюд татарской национальной кухни. Амир хазрат от имени муфтия Тюменской области Зинната хазрата Садыкова поприветствовал собравшихся и поздравил их со светлым праздником Курбан байрам. В своём выступлении Амир хазратподчеркнул важность сохранения родственных уз, проявления почтения своим предкам и своей истории.

Главный инициатор праздника Альмира Гумерова поблагодарила всех земляков за их неравнодушие и активное участие в организации юбилея.

Мероприятие продолжилось чтением Корана и совершением дуа, после чего потомки переселенцев с Поволжья, прохаживаясь по живописному берегу озера Ак куль, вспоминали своих предков, своё детство, юность и молодость.