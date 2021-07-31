Завершился Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо»

На сегодняшний день проект является главным и самым престижным журналистским конкурсом республики, организуемым Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов РТ. Неудивительно, что в состав жюри конкурса «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» входят ведущие журналисты – представители и руководители федеральных, республиканских, городских и районных СМИ.

На проводимый с 1998 года конкурс в этот раз поступило 1823 работы. Причем материалов на татарском языке (1332 работы) почти в 3 раза больше, чем на русском (491 работа).

«Я знаю, что во время голосования разворачивались настоящие баталии среди членов жюри – каждый участник был достоин награды. Сегодня мне остается лишь поздравить всех победителей, а всем присутствующим пожелать солнечного настроения», – обратился со сцены руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Наибольшее количество заявок было принято в номинации «Лучшее освещение темы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

География участников в этот раз охватила Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Менделеевск, Бугульму, Актаныш, Атня, Сарманово, Кайбицы и другие города республики. Также поступило несколько заявок из Башкортостана и городов Самарской области.

В этом году общий призовой фонд составил 700 тыс. рублей.

«Я видел конкурсные работы и считаю, что они доказывают, как много талантливых людей работают в нашей сфере. Что для любого журналиста может быть важнее признания?» – уверен генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

Самыми верными своей профессии были признаны Рустам Набиуллин (ТРК «Новый Век») и Дамир Бадриев (газета «Шәһри Казан»), а лучшими в профессии Ильзира Юзаева (ТРК «Новый Век») и Гульсина Закиева (ИЦ «Арск-информ»).

Специальную номинацию «Лучшее освещение темы 100-летия образования ТАССР» взяли Дина Газалиева (ТРК «Новый Век») и ИЦ «Заинск-информ».

Лучшими фото- и телерепортерами были признаны Рамиль Галиев (ИА «Татар-информ») и Ильдар Галяутдинов (ГТРК «Татарстан»).

«Наконец я получил столь долгожданную награду. Когда конкурс стартовал – я был членом жюри. Некоторое время я работал в Москве, а когда вернулся, снова занял судейское кресло. Я рад, что все-таки удостоен этой премии. Фотографы молча делают свое дело, но именно они украшают газеты, журналы, и дарят красоту и радость», – сказал Галиев.

В разных номинациях победителями среди СМИ были признаны ТРК «Новый Век», Журнал «Салават күпере», газеты «Минзәлә», «Ваша газета», «Ватаным Татарстан», «Кайбицкие зори».

В одной из самых молодых номинациях «Популярный блогер» одержала победу Муршида Киямова.

Автомобиль от Президента РТ Рустама Минниханова, взяв Гран-при, полчила главный редактор газеты «Казанские истории» Любовь Агеева – один из самых уважаемых людей в журналистском сообществе Татарстана, создавшая газету «Казанские ведомости», многие годы работавшая руководителем пресс-службы Госсовета РТ.

«Эту победу я воспринимаю как признание не только моей журналистской деятельности, но и моих книг, моей педагогической работы. За свою долгую карьеру, мне удалось охватить множество смежных дел и к своим 75 годам остаться действующим журналистом», – заявила Агеева.

Церемония награждения этого года пополнилась новым форматом взаимодействия с населением. Вдоль Фестивального бульвара разместится «СМИшная улица». На специальной площадке представители республиканских изданий знакомили всех желающих со своей продукцией. На «журналисткой улице» гости могли посмотреть и приобрести книжные новинки, свежие издания газет и журналов, а также узнать внутреннюю кухню радио- и телепередач.

tatar-inform.ru