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Муфтий Татарстана наградил ректора КФУ Орденом «Марджани» III степени

Муфтий Татарстана наградил ректора КФУ Орденом «Марджани» III степени

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.08.2021 0 1

В Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора Ильшата Гафурова и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. В ней приняли участие также руководительский состав университета и директора институтов.  Камиль хазрат вручил Ильшату Рафкатовичу награду ДУМ РТ — Орден «Марджани» III степени. Этой награды он удостоился как ректор, внесший вклад в организацию в стенах университета научных исследований в области исламских наук, а также истории и культуры мусульман Республики Татарстан. Ильшат Рафкатович, получив из рук муфтия Орден и подарочный экземпляр издания «Калям Шариф. Перевод смыслов», выразил хазрату свою благодарность и в свою очередь пожелал ему успехов в его научно-богословской деятельности.

dumrt.ru

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