В Татарстане запускают фабрику TikTok от «Шаян ТВ»

При поддержке Президента РТ Рустама Минниханова 1 августа 2021 года в целях популяризации татарского языка при телеканале «Шаян ТВ» АО «ТРК “Новый век“» запускает фабрику «ТикТок» «Шаян ТВ». Об этом сообщают организаторы.

На фабрике «ТикТок» молодые блогеры Татарстана будут совместно генерировать контент.

Для популяризации татарского языка и культуры по всему миру среди молодых людей на новом канале будут выпускать развлекательный контент, обзоры с главными героями, юмористический контент, демонстрировать народное творчество.

Таким образом, фабрика «ТикТока» «Шаян ТВ» позволит пробудить у детей интерес к изучению татарского языка в развлекательной форме, привлечь внимание к истории татарского народа, привить любовь к национальной культуре и создать популярные народные тренды!

Татарстанские блогеры приобретут площадку для развития своих талантов, формирования навыков работы перед камерой и зрителями. А медиа Татарстана — новые, технологически подкованные кадры.

Запуск фабрики состоится 1 августа в 17.00 через приложение TikTok — @shayan_house.

tatar-inform.ru