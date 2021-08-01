Кильдеевской детворе рассказали о татарских народных музыкальных инструментах

Курай, кубыз, сорнай – эти татарские народные музыкальные инструменты – историческая память татарского народа и основа его музыкальной культуры.

В честь Года родных языков и народного единства, в Кильдеевском сельском Доме культуры для детей прошло мероприятие «Татарские народные, музыкальные инструменты» с просмотром электронной видео-презентации.

Очень малая часть исконно татарских музыкальных инструментов используются в настоящее время. Гораздо большей популярностью обладают инструменты европейского происхождения, проникшие в татарский быт в конце XIX века. Однако и сегодня невозможно себе представить татарские праздники без курая, кубыза или думбыры.

С помощью презентации Татьяна Зинонова рассказала ребятам о том, что к татарским народным инструментам относят: гусли, курай, кубыз, сорнай, мандолина, гармошка, и другие. Каждый инструмент многозвучен, и сегодня невозможно себе представить татарские праздники без них.

Многие татарские народные музыкальные инструменты были утрачены и сегодня переживают новое рождение. Музыкальные традиции, народные инструменты, музыкальная культура татарского народа – это составная часть исторической памяти татарского народа в которой дух и духовность татар.