Начался прием заявок на участие в литературной премии для детей «Глаголица»

Открыта регистрация на участие в международном детском конкурсе по литературе — VIII Независимой литературной премии «Глаголица». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от десяти до 17 лет включительно, отправив свое ранее неопубликованное произведение, поэтическое или прозаическое. Объем конкурсных работ составляет 20 тыс. знаков без учета пробелов. Заявки принимаются до 17 сентября 2021 года.

Конкурс двуязычный. Принимаются работы, как на русском, так и на татарском языке. С татароязычными участниками работают поэты Ркаил Зайдулла и Рифат Салах, прозаик Рустем Галиуллин, писатель Галимьян Гильманов.

Помимо них, в жюри входят детские писатели Виктор Лунин и Сергей Махотин, переводчики Ольга Варшавер, Ася Петрова и Ольга Мяэотс, журналист Надежда Ажгихина, прозаик Наринэ Абгарян, а также поэты Анна Русс и Алена Каримова (последняя также известна как переводчик).

Лучшие работы юных участников премии ежегодно печатаются в журналах «Казан Утлары», «Идель», «Сабантуй» и других изданиях, а также включаются в литературные сборники.

В этом году на конкурсе представлены следующие номинации: поэзия, эссеистика (для детей от 14 до 17 лет) и проза на русском языке, поэзия и проза на татарском языке, художественные переводы с английского, французского и немецкого языков на русский язык, художественный перевод с татарского языка на русский или с русского на татарский. Отдельная категория предназначена для авторов-билингв из зарубежных стран.

Новая номинация «Художественные переводы с татарского на русский и с русского на татарский язык» была введена оргкомитетом «Глаголицы» в 2021 году для борьбы с дефицитом грамотных профессиональных переводчиков с татарского языка.

Участие в конкурсе является бесплатным. Необходимо только пройти регистрацию на сайте https://www.glagolitsa-rt.ru/, заполнить анкету и прикрепить конкурсную работу в личном кабинете.

Литературная премия «Глаголица» проводится ежегодно для поддержки и развития русского и татарского языков в России и зарубежных странах, а также с целью популяризировать чтение среди младшего поколения и поддержать талантливых юных авторов. Ее учредителем является благотворительный фонд «Счастливые истории».