В музее Алабина открылась выставка, посвященная быту и обычаям российских татар

Выставка « В гостях у татар» открылась в пятницу, 30 июля. Ее экспозицию составляют сотни экспонатов из собрания Елабужского государственного музея-заповедника.

На выставке рассказывается о быте, праздниках, обрядах и обычаях российских татар. Здесь представлен богатый этнографический материал конца XIX — начала XX веков. Это национальные костюмы, орудия труда, посуда, мебель, музыкальные инструменты и многое другое.

Основной мотив татарского орнамента – тюльпан, символ возрождения – можно увидеть на многих экспонатах. На выставке представлены также ювелирные украшения татар – накосники, воротниковые подвески, серьги, браслеты.

Здесь же можно ознакомиться с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства и с работами известных татарских художников.

sgpress.ru