Без года век. 99-летняя татарка из Ростова раскрыла секрет долголетия

За последние сто лет в мире разразились две мировые войны и несколько революций. Люди придумали инсулин и атомное оружие. Ушли в небытие десятки видов животных, с лица планеты исчезли несколько народностей.

Живой свидетель этих глобальных событий – Мифтюха Касимовна Дашкина, пенсионерка из Ростова-на-Дону. 23 августа ей исполнится 99 лет.

Старейшая татарка на Дону родилась ещё в советской России, за четыре месяца до основания СССР. На долю Мифтюхи Касимовны выпали голодное детство, война и шесть лет слепоты. Но она, тем не менее, сохранила любовь к жизни и веру в людей. Секретом своего долголетия дончанка поделилась с корреспондентом «АиФ-Ростов», а заодно рассказала, что значит быть татаркой в Ростовской области.

Жили впроголодь

В отрочестве Мифтюхи Касимовны всё было не так радужно. Она родилась в русско-татарской деревне Танкаевка Пензенской области в семье шорника – специалиста по изготовлению конской упряжи. Отец шил хомуты и сбрую.

Кроме Мифтюхи, в семье на тот момент росли двое детей, поэтому концы с концами сводили, а потом всё стало значительно хуже: когда девочке было восемь лет, умерла мама. При таких трагических обстоятельствах произошло первое знакомство с донской столицей, тогда семья уже успела переехать в Ростов. Но пожить здесь продолжительное время не удалось, пришлось вернуться в деревню. В городе отец не смог прокормить большое семейство.

«Но и там мы жили впроголодь, – вспоминает Мифтюха Касимовна. – Как старшая дочка я всеми силами помогала отцу: ходила в поле собирать гнилую картошку, чтобы потом сделать из неё муку и испечь хлеб. Привычных для детей вещей тогда не было, мы сами делали санки, чтобы зимой после школы покататься с горки».

ДОСЬЕ Мифтюха Касимовна Дашкина родилась 23 августа 1922 года в Пензенской области. Первый раз в Ростов-на-Дону переехала вместе с семьёй в 1930 году, окончательно – уже с мужем в 1957-м. В 1958 году родила дочь Румию, в 1962-м – Раисю.

Мифтюха всегда любила математику, мечтала стать учителем. И когда заветное желание исполнилось и она уже училась в институте, началась Великая Отечественная война. Девушку пригласили в военкомат – хотели забрать на фронт. Отпускать на войну 19-летнюю девчонку отцу было страшно, и он пошёл на хитрость. Помогло ремесло, в котором он был докой, сшил комиссару сбрую для лошади и тот передумал призывать в армию юную девушку.

Но это не значит, что Мифтюха осталась в стороне от борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Студентка вместе с друзьями и соседями рыла окопы для защиты города, а также рубила лес на дрова для военнослужащих, не жалея сил. «Всё для фронта! Всё для победы!» – в те времена все засыпали и просыпались с этим лозунгом. После войны Мифтюхе Касимовне присвоили звание «Труженик тыла».

Больше, чем учительница

После войны Мифтюха Дашкина окончила институт, стала, как и мечтала, преподавателем математики и физики. После распределения отправилась в Среднюю Азию, а потом на Алтай, там уроки вести приходилось только на татарском языке.

Для учеников она была больше, чем просто учительница. А как иначе, когда детям нужна помощь?

«Когда я работала в сельской школе, на каждый урок математики приходил мальчик в пиджаке. Ребёнок не снимал его даже в самую сильную жару. Я побоялась, что школьник перегреется, и однажды на перемене подошла к нему и расстегнула пиджак. Под ним ничего не оказалось. Выяснилось, что родители были стеснены в средствах, купить достаточно одежды детям не имели возможности, поэтому мальчику приходилось ходить всё время в пиджаке, чтобы никто не догадался о бедности семьи. Кроме меня помочь было некому, и на один из праздников он получил подарок – я своими руками сшила ему рубашку», – вспоминает пожилая женщина.

Пустила корни на Дону

Во многих городах и сёлах страны учительствовала Мифтюха Касимовна, но в итоге осела в Ростове-на-Дону. Вышла замуж, появились две дочери – Румия и Раися. Когда стала бабушкой, внуков учила татарскому языку. Вот где пригодились годы преподавательской практики! Все последующие поколения татар, родившихся в Ростове, благодаря Мифтюхе Дашкиной легко заговорили на языке предков. Учила она их без учебников, мотивируя детвору древним, как мир, способом: вручая за правильное произношение татарских слов сладости и другие призы.

Как в любой большой семье, в доме Мифтюхи Касимовны есть традиция: все родственники время от времени собираются вместе за столом и пьют чай с особыми пирогами. Для такого татарского чаепития нужно несколько заварочных чайников и до 15 разных пирогов. В дом приходят и дети пятерых братьев и сестёр пенсионерки, поэтому родни обычно собирается много.

«Мы все очень любим готовить и вкусно покушать, это у нас семейное. Часто ходим в гости к родственникам, если там попробуем какое-то новое вкусное блюдо, сразу же просим рецепт, чтобы приготовить его дома и удивить своих гостей. Раньше мы часто выезжали к Дону и расстилали пледы, ставили самовар, который раздували сапогом. Пили чай, закусывали сладостями и пели песни», – вспоминает Оксана Моторина.

Мифтюха Касимовна родилась в России и прожила большую часть жизни в Ростове. В её род влилась и русская кровь. Но при этом она ощущает себя татаркой, готовит национальные блюда. Старается сохранить родной язык в семье, верит в Аллаха и каждый четверг молится, вспоминая всех умерших.

Корреспондент «АиФ на Дону» спросил у пенсионерки, что бы она изменила в своей долгой и непростой жизни, если бы был такой шанс.

«Я хотела бы больше работать в сёлах, мне нравится жить в деревне. И путешествовать, чаще переезжать с места на место», – призналась бабушка.

Алексей Санин

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