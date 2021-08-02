В Чистополе прошёл детский праздник в честь прошедшего Курбан-байрама

В эти выходные в Чистополе прошёл большой детский праздник в честь прошедшего Курбан-байрама. Мероприятие организовал чистопольский мухтасибат на территории мечети «Нур». Всего на праздник пришли около 200 человек.

С приветственными словами выступили советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб Чистополя Мухаммад хазрат Киямов, руководитель совета аксакалов Фарит Галимов, а также гости мероприятия – заместитель главы МО “Город Чистополь” Михаил Ксенофонтов, Халит Гарифуллин.

Для детей подготовили интересные развлекательные площадки. Среди них: благотворительная ярмарка, Сабантуй, борьба, интерактивная викторина, творческие матер-классы, флешмоб и пр. В завершение праздника каждый ребенок получил подарок. После чего всех гостей угостили вкусным пловом.

Чистопольский мухтасибат выражает благодарность всем спонсорам, организаторам и волонтёрам за организацию мероприятия.

dumrt.ru