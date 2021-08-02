На участие в I Играх стран СНГ в Казани заявились 10 стран

Свое участие в I Играх стран СНГ, которые пройдут в сентябре в Казани, подтвердили уже 10 стран. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

«На сегодняшний день заявки на участие подали 10 стран СНГ. Количество заявленных членов делегаций по состоянию на 2 августа — более 2 тыс. человек. Также в играх будут задействованы 1,2 тыс. волонтеров, около 460 судей и рефери», — сказал Салихов.

Спортсмены будут соревноваться в 16 видах спорта, в том числе мини-футболе, борьбе на поясах, корэш, тайском боксе, танцевальном спорте. Ожидается, что будет разыграно 184 комплекта медалей.

«Нашу страну на данных соревнованиях будут представлять в том числе спортсмены из Татарстана и Казани. Защищать честь РФ удостоены 15 спортсменов в шести видах спорта», — отметил спикер.

Соревнования пройдут в столице Татарстана с 4 по 11 сентября. Подготовка к играм ведется под руководством организационного комитета, который возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Организатором мероприятия выступает Минспорт России, а соорганизатороми стали Минспорт РТ и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru