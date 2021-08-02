Внимание! Изменения во времени намазов

Уважаемые единоверцы! Обращаем ваше внимание, что в Республике Татарстан с 3 августа (в Казани с 7 августа) времена совершения ночного (ястү/иша) и далее утреннего (иртәнге/фаджр) намазов начинают возвращаться к исходным значениям, действовавшим в Республике Татарстан до 5 мая текущего года.

Напоминаем, что, начиная с мая месяца (для Казани с 5 мая) и до начала августа (для Казани 7 августа), в силу географических особенностей нашего региона, белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари – то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает и стало быть время ночного (ястү) намаза не наступает, а время наступления утреннего (иртәнге) намаза невозможно определить визуально.

Исходя из этого и опираясь на мнения исламских учёных, было принято решение исчислять это время по часам: условно принять за время вхождения ночного намаза полтора часа после захода солнца, а время завершения «Сухура» и начало времени утреннего намаза отсчитывать за два часа до восхода солнца.

Таким образом, с начала августа время ночного (ястү/иша) намаза наступает позже (в Казани с 7 августа в календаре время обозначено – 22:09), а время утреннего (иртәнге/фаджр) намаза наступает раньше (в календаре для Казани с 8 августа время обозначено – 00:02).

В связи с вышеизложенным, просим обратить внимание на изменения во времени ночного и утреннего намазов.

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