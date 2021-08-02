Рапирист Тимур Сафин завоевал серебро в командном турнире Олимпиады в Токио

Вчера российская мужская сборная в финале олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах завоевала серебро. Российскую команду представляли воспитанник башкирской школы фехтования Тимур Сафин, братья-близнецы из Самары Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников из Курской области.

В полуфинале российские рапиристы победили сборную США со счетом 45:41. По ходу встречи Мыльников был заменен на Сафина. После седьмого из девяти поединков сборная России уступала американцам со счетом 32:35. Антон Бородачев сократил отставание до минимума (39:40). Вывести команду в финал сумел Кирилл Бородачев, завершивший решающий поединок со счетом 6:1.

В финале молодая команда рапиристов России уступила опытным французам со счетом 28:45.

В 2016 году на XXXI Олимпийских играх в командных соревнованиях Тимур Сафин (тренер – Лира Римовна Груи) стал чемпионом и бронзовым призёром Игр в личных соревнованиях в рапире. Завоевав серебро на Олимпиаде в Токио, Тимур собрал полный комплект олимпийских медалей.

Сафин Тимур Марселевич – Заслуженный мастер спорта по фехтованию на рапирах. Трёхкратный чемпион Европы. Призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. Чемпион XXXI Олимпийских игр в командном зачете, бронзовый призёр в личном, 2016.

Тимур Сафин родился 4 августа 1992 года в городе Ташкент, Узбекистан. По национальности он татарин. Будучи ребенком переехал в Россию. С 2001 года занялся фехтованием. Является воспитанником СДЮСШОР № 19. Первыми тренерами стали – Ф.Я. Арсланов, В.В. Нагимов. Высшее образование получал в Башкирском институте физической культуры с 2010 года.

В 2006 году Тимур стал бронзовым призёром первенства России среди юношей в командном зачете.

В 2008 году стал членом юношеской сборной России по фехтованию.

В 2010 году на Кубке России занял 1 место в командном зачете.

В 2012 году получил звание мастера спорта международного класса по фехтованию. На Первенстве Мира 2012 год среди юниоров занял 1 место в личном зачете и 2 место в командном. Первенство Европы 2012 год среди юниоров 0 2 место в командном зачете.

В 2013 году на Чемпионате Европы занял 1 место в личном и командном зачетах.

В 2014 году Сафин на Чемпионате Европы в Страсбурге занял 3 место в командном зачете. Этап Кубка Мира 2014 в Ла-Корунье – 1 место в командном зачете. Этапы Кубка Мира 2014 год, Сеул и Гавана – 2 место в команде. Челлендж Ревеню, Мелун, Франция – 1 место в личном зачете. Чемпионат России 2014 год, Лобня – 1 место в личном и 2 место в командном.

В 2016 году на XXXI Олимпийских играх в командных соревнованиях стал чемпионом и бронзовым призёром Игр в личных соревнованиях в рапире.

Тимуру Сафину присвоено звание заслуженный мастер спорта России. Награжден Орденом Дружбы, 25 августа 2016 года – за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года, проявленные волю к победе и целеустремленность.

Ильмир Кагарманов

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