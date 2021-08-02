tatruen
Главная / Новости / Всемирный день халяль пройдет в Казани
Всемирный день халяль пройдет в Казани

Всемирный день халяль пройдет в Казани

в Новости, Слайдер, Главные новости, 02.08.2021 0 4

В Казани в 2022 году пройдет исламский бизнес-форум «Всемирный день халяль». Об этом на международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» сообщил основатель форума Мохамед Джинна.

«Я рад объявить сегодня о том, что Всемирный день халяль в июле 2022 года пройдет в Казани», – отметил он, в частности.

Всемирный день халяль проводится ежегодно с 2014 года в разных уголках земного шара. Основная цель форума – продвижение халяльной продукции. В 2019 году World Halal Day впервые прошел в России в рамках Волжского инвестиционного саммита в Самаре.

islam-today.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.