В селе Тойгельдино Муслюмовского района открылась новая мечеть

31 июля в селе Тойгельдино Муслюмовского района состоялось долгожданное событие – открытие мечети «Кыйбла». На торжественной церемонии с приветственными словами выступили заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов, заместитель главы Муслюмовского муниципального района Азат Ахметзянов, имам-мухтасиб Муслюмовского района Ильгиз хазрат Сунгатуллин, имам-мухтасиб Набережных Челнов Альфас хазрат Гайфуллин, имам-мухтасиб Сармановского района Сагит хазрат Хаков.

Церемонию открытия вёл председатель общественного совета Муслюмовского муниципального района Рушат Султанов.

Заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов от имени муфтия вручил Благодарственные письма спонсорам строительства мечети. Фоата хазрата Хабибуллина, много лет исполнявшего обязанности имама села Тойгельдино, наградили медалью «Бердэмлек» за заслуги в распространении традиционных ценностей ислама. Меджлис завершился полуденным намазом.

Мечеть «Кыйбла» – вторая приходская мечеть в селе Тойгельдино. Она построена стараниями жителей села и спонсоров. Размер мечети – 6х12 метров, она одноэтажная, построена из кирпича. В здании мечети имеется тахаратная комната, столовая, склад. Территория мечети облагорожена, дорога проложена. Мечеть вмещает до 150 человек одновременно.

В настоящее время в Муслюмовском районе 34 действущих мечети.