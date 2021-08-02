В Москве татарский скульптор Альфиз Сабиров покажет свои лучшие работы

В Москве с 4 августа по 3 октября 2021 года, в Государственном музее Востока, пройдет выставка татарского скульптора Альфиза Сабирова. Зрители увидят более восьмидесяти лучших работ художника — скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы, ковры.

Художник создал собственную мифологию, подробно разработанную и воплощенную во множестве образов. Это мир богов и воинов, восточных принцесс, животных-тотемов, рожденных воображением художника.

По общепринятым в художественном мире возрастным критериям Альфиза Сабирова относят к молодому поколению, однако глубина его творчества, пластическая сложность и уровень мастерства позволяют говорить о сложившемся художнике. Таких, как он, сегодня называют «self-made man».

Альфиз Ясавиевич Сабиров (тат. Әлфиз Ясави Улы Сабиров) родился 11 июля 1985 года в татарской семье в селе Ишимово Октябрьского района Пермского края. Родители Сабиров Ясави Маснавиевич и Сабирова Резида Раффасовна. В 2001 году Альфиз Сабиров переехал в Пермь, где окончил педагогическое училище №4 на учителя по изобразительному искусству и черчению.

С 2005 по 2011 год Альфиз Сабиров учился в Российской академии живописи, ваяния и зодчества. С 2013 года участвует в выставках. В 2014 году его персональные выставки прошли в разных российских и европейских городах. Работы скульптора находятся во многих музейных и частных собраниях.

Альфиз Сабиров работает не только в скульптуре, но и в графике, пробует себя в ювелирном деле. По его эскизам созданы дизайнерские ковры, в которых сложной фактуры ткачество сочетается с фрагментами из бронзы.

Работы Альфиза Сабирова отличаются разнообразием форм и объемов, неожиданными сочетаниями материалов и фактур. Мастер вкрапляет в бронзу цветные капли полудрагоценных камней, бронзовый «Камень предков» сшивает красными нитями, красит губы придуманной им богини Сау ярко-красной помадой. Его кони, барсы и другие животные, фигурирующие в древнейшей философии тюрков — тенгрианстве, наделяются новыми волшебными свойствами и порой обретают новые имена. Отсюда и название выставки в честь одноименной скульптуры автора «Аю бала», в переводе с татарского «дитя медведя».

При внешней камерности его работы монументальны. Альфиз Сабиров не боится обращаться и к крупным формам — по большей части в гипсе, вдохновляясь образами Античности, а также Древнего Востока. Он творчески перерабатывает архаические сюжеты, предлагая собственную пластическую ее интерпретацию.

Художник, воспитанный в традиционной татарской семье, естественным образом впитал дух культур прошлого. Альфиз Сабиров порой ощущает себя мастером эпохи Великого переселения народов: «В моем творчестве много национальных, космических, первобытных мотивов и образов. Оно основано на древних артефактах – тех вещах, которые нашли на раскопках, которые когда-то были ритуальными предметами и дошли до нас уже как факты искусства в виде осколков или фрагментов. Структурные элементы легенд и мифов я рассматриваю как состояние жизни. Как часть чего-то большего».

Будучи носителем памяти поколений, в своем мифотворчестве Альфиз рождает новые неожиданные сюжеты, родственные архаическим своей пластикой, формами, фактурой. Так современное искусство роднится с древними артефактами.

Адрес: Москва, Никитский бул., 12А, стр. 1, Государственный музей Востока.

Музей открыт: вт 11:00–20:00; ср,чт 12:00–21:00; пт-вс 11:00–20:00, пн-выходной.

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