Темой фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest станет язык

30 августа на территории Казанского Кремля пройдет международный фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest. В Год родных языков и народного единства темой фестиваля станет язык.

«Tat Cult Fest-2021 исследует феномен языка с разных ракурсов и с помощью разных инструментов. Мы рассматриваем язык не только как речь, но и как художественные изобразительно-выразительные средства, как различные знаковые системы: текст, шрифт, звук, движение. Фестиваль всегда был мультиформатным, вбирающим в себя все самое интересное из разных видов искусств, каждый из которых — это особая форма коммуникации со зрителем», — считает один из продюсеров фестиваля Адель Таккезе.

Фестиваль вберет в себя культуру и искусство самых разных близких тюркским народов. В проекте этого года примут участие музыканты, медиахудожники, графические дизайнеры, хореографы, ученые из 11 городов России и мира.

«В мире насчитывается более 7000 языков. Однако многие слова имеют общего предка с похожими словами в других языках. Мы разные, но у нас много общего», — отмечает продюсер фестиваля Айгуль Давлетшина.

Традиционно на фестивале будут представлены несколько видов искусств: музыка, перформанс, медиаарт и литература. Музыкальная программа посвящена коллаборациям, сотрудничеству и сотворчеству. Такой подход к формированию программы расширит горизонты татарской музыки как географически, так и жанрово. 30 августа на Большой сцене фестиваля выступят лучшие представители татарской инди-сцены и альтернативной музыки, а вместе с ними – специальные гости: выдающиеся российские музыканты, работавшие с Зулей Камаловой, Инной Желанной, Tesla Boy и Сергеем Курехиным и «Аквариумом».

На фестивале впервые появится экспериментальная мультимедийная сцена, на которой будут соседствовать фолк, экспериментальная электронная музыка и аудиовизуальные перформансы.

Расширится и образовательная программа фестиваля, которая в этом году включает специальные проекты с ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) и независимым издательством «Шрифт», научно-популярные лекции от казанских исследователей, известных своим увлекательным сторителлингом на тему татарской культуры и языка.

Напомним, организаторами фестиваля являются продюсерская компания creeptone media и лейбл Yummy music. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Главные партнеры проекта — Фонд «Прометей» и Казанский Кремль.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru