«Деревня героев»: в татарском селе в Башкортостане выросли сразу два Героя Советского Союза

По официальным данным, в Гафурийском районе Башкортостана татары составляют 22 процента населения. Одно из крупнейших сел в районе – Ялгызкаен (Янгискаин), в нем большинство жителей составляют татары. Сегодня в этом селе проживает около тысячи человек.

Уже на въезде в село из информационного стенда узнаем, что на этой земле родились сразу два Героя Советского Союза – Закир Асфандияров и Зайнутдин Ахметзянов. Конечно, это уникальный случай – два героя из одного села! Пожалуй, никакая другая деревня в России и бывших союзных республиках не может гордиться подобным.

К слову, почетного звания Героя Советского Союза из татар удостоился 161 защитник родины, по числу героев татары на третьем месте в СССР после русских, украинцев и белорусов.

Легенда об одинокой березе

По преданию, свое название («ялгыз каен» – одинокая береза) деревня получила из-за березы, одиноко растущей у оврага возле старого кладбища. Деревню основали примерно 200 лет назад переселенцы из села Купка (Копки) Казанской губернии (ныне Кукморского района РТ). Якобы у богача по имени Таймас было пять сыновей. В те времена солдатская служба длилась 25 лет, и Таймасу не хотелось отдавать сыновей в армию. Он их прятал в лесу. Когда старику стали угрожать и требовать, чтобы привел сыновей, он решил их отправить куда-нибудь в безопасное место. В те годы по закону башкир в армию не забирали. Поэтому Таймас отправил парней в башкирские земли. Сыновья прибыли в эти края, стали жить в одной из деревень нынешнего Ишимбайского района у аксакала по имени Акман. Им нашли невест, ребята показали себя только с хорошей стороны. Но кто-то донес на старика Акмана, написал прошение царю, якобы тот держит у себя беглецов, которые наверняка уклоняются от службы. Спасаясь от преследования, эти люди перебрались на свободные земли возле реки Җигән (Зиган). Место их поселения и стало деревней Ялгызкаен.

Всего две татарские школы остались в Гафурийском районе

На въезде в Янгискаин расположился парк сельхозтехники – он принадлежит местному хозяйству. В отличие от многих других деревень местным руководителям удалось сохранить колхоз, который по-прежнему носит имя вождя революции Владимира Ленина. В то же время сельчане освоили и новые формы хозяйствования – фермерство. Село окружают чистые, ухоженные поля.

Чтобы больше узнать о селе и его знаменитых героях, приехали в краеведческий музей. Он расположен в здании школы. Сейчас дом знаний готовят к новому учебному году – судя по запаху краски, в здании идет ремонт.

Раньше в Гафурийском районе было пять татарских школ, сейчас их осталось всего две. Одна из них в Янгискаине, а другая – в другом конце района, в селе Бурлы. Янгискаинская средняя школа является базовой для соседних деревень.

«Жители всех сел прибрежья реки Зиган указали себя татарами»

С историей и выдающимися людьми села нас знакомит заведующая музеем и учительница истории Зиля Нафикова. Но прежде всего она отвечает на наш вопрос о необычном экспонате, напоминающем огромный бычий рог. Оказалось, это бивень мамонта, его нашли на реке Зиган, на которой село расположено.

Музей работает с 1986 года. В его появлении большая заслуга директора школы Тамары Амировой. Нам рассказали, что однажды музей хотели расформировать, закрыть, но преподаватели и директор школы сумели его отстоять.

Существуют разные данные о том, кем было основано село Янгискаин. Одни источники сообщают, что это были башкиры. Именно эту информацию можно увидеть на стендах музея. Но есть и другая версия – первыми жителями деревни были ясачные татары. Об этом пишут авторы изданного недавно труда «Татары Уфимского уезда». В ней приводятся данные 1-4-й переписей населения, которые свидетельствуют о том, что деревни вдоль побережья реки Зиган основали ясачные татары. Но почему же ученые считают, что это были башкиры? Потому что под понятием «башкир» имелась в виду не национальность, а сословие. Землю жителям этих деревень давали в зависимости от сословия. Ясачным татарам полагалось всего семь десятин земли. Тептярам – уже четырнадцать, а самые большие привилегии имели башкиры – им давали по 30 десятин земельных угодий.

По словам заведующего музеем в соседнем селе Утяково Равиля Ракаева, во время переписи 1917 года впервые стали записывать национальность жителей. «В этой переписи люди во всех деревнях побережья Зигана указали себя как татары. В 1918 году стали открываться советские школы, и неудивительно, что в качестве родного языка был выбран татарский язык. В переписи 1926 года 69 процентов населения записали себя мишарями», – рассказал краевед.

Закир Асфандияров

Именно из села Утяково родом один из героев – Закир Асфандияров. Но мы не ошиблись, называя его выходцем из Янгискаина, – он переехал сюда вместе с мамой в возрасте трех лет. Янгискаин – родная деревня матери Закарии (так звучит его полное имя). Отец мальчика умер в голодный 1921 год. Мама, вернувшись в родной дом, через некоторое время снова вышла замуж.

У Закира в новой семье родился брат. Его сын сейчас работает главным врачом Стерлитамакской городской больницы, заслуженный врач России.

Звание Героя Советского Союза присвоено Закиру Асфандиярову в 1944 году.

«До войны он работал в колхозе. В 1939 году призван в армию. Проявил героизм при освобождении Украины, в боях за деревню Цибулев. Артиллерию под руководством старшего сержанта Закира Асфандиярова атаковали сразу восемь вражеских танков и двенадцать бронетранспортеров. Дождавшись приближения колонны, наши открыли огонь. Все восемь танков были ликвидированы. Сержант своим оружием тоже уничтожил большую часть противника. В том сражении гвардия Асфандиярова уничтожила десять танков и более 150 вражеских солдат и офицеров», – рассказывает Зиля ханум.

После войны Закир Асфандияров добывал уголь в Казахстане. Скончался он в 59 лет от рака. Был женат, но детей не было. До 1970-х годов они часто приезжали в родную деревню, рассказала заведующая музеем.

Зайнутдин Ахметзянов

Герой Советского Союза Зайнутдин Ахметзянов родился в 1897 году в селе Янгискаин. Звание героя ему присвоили тоже в 1944 году. Зайнутдин Ахметзянов был сапером.

«В армию его призвали в 1942 году. До этого он трудился в совхозе бригадиром, заведующим складом. Зайнутдин проявил отвагу при форсировании реки Западный Буг в Львовской области. Под огнем артиллерии и ударами бомб с воздуха он готовит транспортную переправу через реку. Не останавливает свою работу ни на минуту.

В 1944 году во время строительства моста через реку Сан (Украина) Зайнутдин Асфандияров перебирается на другой берег и идет на разведку на занятую врагом территорию. Под автоматным и минометным огнем противника в течение двух часов работает в воде, устанавливает ось моста.

В том же году при форсировании Вислы Ахметзянов садится за руль парома и три дня переправляет артиллерийское орудие через реку.

После войны герой вернулся в Янгискаин, работал в колхозе. «Это был очень общительный, открытый человек. Никогда не кичился своим званием. Мы звали его на все праздники. Недавно только умерла его дочь», – вспоминает заведующая музеем.

«С грохотом упал минарет»

Напротив школы установлены бюсты обоих героев. Две улицы в селе носят их имена. Недалеко от школы мечеть. Жители села уважают религиозные традиции, передают их молодому поколению. Здесь существует красивый обычай – перед экзаменами ученики школы приходят в мечеть, приносят садака.

Раньше в деревне были три мечети, рассказали нам. В 1931 году все три остались без минарета – их срезали. Жители села еще долго помнили эти трагические события. Одна из женщин по имени Хадича Муратшина рассказывала: «Я меня тогда родилась дочь. Назвали ее Марьям. Соседки в мисочке принесли гостинец – чтобы поздравить с рождением малышки. В тот момент с грохотом упал минарет. Мы все стали плакать».

«Гордимся своими героями!»

Житель Янгискаина Ахмет абый Муратшин 27 лет проработал в Доме культуры, сейчас на заслуженном отдыхе.

«Конечно, мы очень гордимся, что наше село дало двух Героев Советского Союза. Два героя из одной деревни! Они оба вернулись живыми, даже работали после войны. Имена Закира абый, Зайнутдина абый мы каждый год почитаем в День Победы», – рассказал он.

По словам сельчанина, для жителей Янгискаина важно знать историю села, свои корни, сохранять родной язык для будущих поколений.

«Деревня у нас татарская, есть чувство гордости, что мы татары. В школе изучали татарский язык, литературу. К сожалению, сейчас дети больше используют русский язык, чем родной татарский, но старшее поколение своему языку не изменяет», – говорит он.

«Хотим благоустроить родник»

Учительница русского языка Гузель Хайруллина выросла практически по соседству с домом одного из героев – Зайнутдина Ахметзянова. Ей посчастливилось видеть его.

«Нашу деревню иногда называют “деревней героев”, так как сразу два Героя СССР из нашего села. Очень хорошо помню, как Зайнутдин абый приходил в школу на встречу с учениками. Наша улица названа в честь него», – рассказала она.

Гузель ханум поделилась планами облагородить территорию одного из родников, которые бьют возле сельского озера. «Один из родников открыл Низамутдин бабай, мы его в деревне так называли. Этот родник до сих пор живой. Мы с семьей хотим привести территорию родника в порядок. Надо очистить тропинку, ведущую к роднику. Туда уже мало кто ходит, но родник все еще есть. Янгискаин – крупнейшее татарское село в Гафурийском районе. У нас татарских сел немного, мы гордимся, что мы татары, стараемся сохранить родную культуру, язык», – рассказала она.

Гулюза Ибрагимова

sntat.ru