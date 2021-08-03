В мухтасибатах продолжают свою работу духовно-оздоровительные центры для детей

После проведения праздничных мероприятий в честь Курбан-байрама в мечетях республики вновь начали работать духовно-оздоровительные центры для детей школьного возраста.

В настоящее время в Чистопольском мухтасибате с большим размахом проводятся мероприятия, направленные на обучение основам ислама и духовно-нравственному воспитанию. Здесь на базе двух мечетей – «Анас» и «Эниляр» – с 26 июля по 6 августа работают духовно-оздоровительные центры для детей от 7 до 14 лет. Всего их посещают около 200 школьников – они учат арабский алфавит, изучают суры Куръана, историю пророков и др. В программе этого года – тематические дни здоровья, любви к Родине, трудового воспитания, образования, исламского мира, гаджетов. В рамках этих мероприятий проходят квесты, мастер-классы, конкурсы, игры, эстафеты и командные игры.

В Арской центральной мечети также проходят уроки тахфиза для детей от 8 до 15 лет – они заучивают Куръан под руководством своего наставника, хафиза Исмаила хазрата Абдусамадова. В свободное время дети отдыхают в Центральном парке Арска, расположенном рядом с мечетью, играют в игры. Занятия проводятся с 1 июня по 31 августа. Выходной день – пятница. В настоящее время занятия посещают 9 мальчиков и 9 девочек.

Духовно-оздоровительный центр, организованный в мечети села Бизяки Менделеевского района, проводит уроки арабского языка, основ нравственности, заучивания ду’а. С мальчиками и девочками занимаются имам-мухтасиб района Ирек хазрат Нуриев, преподаватели примечетских курсов Гульфира Фазлеева, Мухаметнур Назмутдинов. Занятия проходят 26 июля – 8 августа с 09:00 до 15:00 часов.

В мечети «Өркеш» Кукморского района с 30 июля по 8 августа проходят занятия для девочек школьного возраста по основам ислама, нравственности и пр. Занятия проводит преподаватель медресе им.1000-летия принятия ислама казанской мечети «Гадель» Фания абыстай Залялиева.

dumrt.ru