В Тюмени прошел городской конкурс «Буыннар җебе – Нить поколений»

Народная вышивка – один из древнейших видов прикладного искусства. У каждого народа орнамент связан с историей, обычаями и современной его жизнью. Ещё одним подарком ко Дню города Тюмени стал I – городской конкурс «Буыннар җебе – Нить поколений», организованный Центром татарской культуры при поддержке Тюменских областных общественных организаций «Союза Женщин России», «АК Калфак», Клуба ЮНЕСКО «Сибирские золотошвеи», “Баракат” и др.

В вышивке уникальных полотенец участвовали как профессиональные так и начинающие мастера по вышиванию:

• МАМКИНА АЛСУ АЗАТОВНА – Первую свою работу АЛСУ сделала в 11 лет. Рукоделье для Алсу не просто увлечение – это часть её жизни. Девизом нашей мастерицы стала фраза – «Творчество во всём»!!!

• РЕЧАПОВА ГУЗАЛИЯ КАМИЛОВНА – начала вышивать, как и многие другие, на уроках труда в школе. Первые стежки училась делать на лоскутках вышитые крестиком. Самые яркие воспоминания у Гузалии остались в памяти из детства в доме у бабушки, подушки и покрывала украшение вышивкой гладью, салфетки и занавески.

• МАРГАНОВА ФАУСИЯ ФАИЗОВНА – Умение шить передалось генетически, так как мама была портнихой, в доме все занимались рукоделием. Полотенце было выполнено из ткани – бязь. Вышито нитками мулине (в три нити) разных цветов тамбурным швом. По краю полотенца окантована бахромой, сделанной вручную их х/б ниток.

Тема, которую Фаусия выбрала, относится к истории сибирских татар, проживающих на территории Тюменской области. Визуально полотенце представляет из себя некий триптих, то есть разделено на три части.

• МУХАМЕДЗЯНОВА ЮЛИЯ ФАЙЗИАХМЕТОВНА – Юлия с младшей дочерью Надиёй посещаем кружок «Мастерицы» руководством Юскаевой Лены Мидхатовны. На фестиваль решили вышить бантами полевые цветы.

• ХАЙРУЛЛИНА МАВЛИДА ГАНИЕВНА – Тема вышитого полотенца – «Башкорт бизэктэре». Мавлида Ганиевна является председателем «Автономия башкир города Тюмени», она является автором и исполнителем песен на башкирском языке, неравнодушная к судьбе своих соотечественников активистка

• ВАЛЕЕВА РИММА АХАТОВНА – много лет увлекается татарским прикладным искусством, активный участник общественной жизни тюменских татар. Среди ее работ – вышитые мужские и женские тюбетейки, оригинальные брошки, короны для победительниц регионального конкурса “Себер йолдызы”. Вдохновение для своих работ Римма черпает в узорах кожаной мозаики. «Я хочу создать новое видение традиционных мотивов, так, чтобы это гармонично смотрелось в современном интерьере и в современной одежде».

Наши конкурсанты проделали огромную работу. Депутат Тюменской областной Думы – Казанцева Тамара Николаевна наградила Всех участниц Благодарственными письмами Тюменской областной Думы!

Соорганизатор городского конкурса магистр музеологии, учредитель клуба ЮНЕСКО «Сибирские золотошвеи» Елена Гертрудовна Сулейманова поблагодарила вех участниц за профессионализм, чувство ответственности, организованность, большую работоспособность и вручила памятные сувениры. Конкур в перспективе будет расширятся и выходит за пределы нашего региона.