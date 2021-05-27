Новая номинация премии «Глаголица» – «Художественные переводы с татарского на русский и с русского на татарский язык»

В ноябре Казань на пять дней станет литературной столицей страны, собрав на финал проекта «Глаголица» авторов популярных детских книг России и Татарстана, а также участников конкурса. В этом году конкурс дополнился двумя номинациями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор благотворительного фонда «Счастливые истории», организатор литературной премии Гульшат Валиева.

«Мы проводим проект уже в восьмой раз. В этом году программа дополнится двумя номинациями. Во-первых, мы выделили из номинации “Художественные переводы с английского, немецкого, французского и татарского языков на русский язык” отдельное направление, а именно “Художественные переводы с татарского на русский и с русского на татарский язык”. Членом жюри в этой номинации станет известный московский поэт и переводчик Алена Каримова. Также выделена отдельная номинация для пишущих детей, проживающих за рубежом», — рассказала Валиева.

Среди членов жюри этого года известные авторы России Наринэ Абгарян, Сергей Махотин, Виктор Лунин, Ольга Варшавер, Ольга Мяэотс и Ася Петрова. Почетный гость восьмого сезона — французский писатель Бернардо Фрио.

Кураторами номинаций «Проза» и «Поэзия» на татарском языке станут именитые авторы республики Ркаил Зайдулла, Галимьян Гильманов, Рустем Галиуллини и Рифат Салах.

Первый этап конкурса пройдет заочно и определит 240 прошедших отбор участников в номинациях «Проза», «Поэзия», «Эссе», «Художественные переводы». Ровно половина из них позже войдут в shortlist и получат путевки на пятидневную литературную смену в столицу Татарстана. Здесь будут названы имена победителей. Церемония награждения пройдет в татарском государственном театре кукол «Экият».

Призовой фонд этого года был увеличен на 20% и составил 120 путевок на пятидневную литературную смену с очными мастер-классами известных авторов — членов жюри, 120 альманахов с работами участников, вошедших в shortlist, 36 электронных планшетов, 36 наборов книг, восемь статуэток «Хрустальная сова» и прочее.

Участие в проекте бесплатное.

tatar-inform.ru