В Апастовском районе артисты Татарстана смогут померяться силами в борьбе корэш

В Татарстане состоится XIII республиканский театральный Сабантуй. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба театра Тинчурина.

Праздник состоится 20 июня в Апастовском муниципальном районе республики на майдане Сабантуя.

«В Сабантуе примут участие все государственные театры республики, а также гости из других регионов России. Будут почти все артисты республиканских государственных театров и вся труппа нашего театра, которая подготовит к празднику концертные номера», — сказали в пресс-службе театра.

На театральном Сабантуе пройдут традиционные праздничные состязания: бег с коромыслами, поднятия гири, бег в мешках и национальная борьба «Корэш». К тому же в борьбе будут вправе принять участие только артисты государственных театров.

Первый театральный Сабантуй провели в Татарстане в 2005 году в деревне Альдермыш Высокогорского района.

Организаторами мероприятия являются Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина и администрация Апастовского муниципального района под руководством Министерства Культуры РТ при

поддержке Президента РТ.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru