В Челябинске пройдет грандиозный гала-концерт

3 месяца конкурсанты четырех проектов Конгресса татар Челябинской области готовились к финальному шоу. Этот день настал! На сцену во время грандиозного гала-концерта выйдут конкурсанты «Супер әби», «Нәни тамчылар», «Нәни энҗеләр» и «Нәни батырлар» − в этом идея объединения поколений.

Взрослые и дети выступят главными героями театрализованного суперфинала, который пройдет на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева. Начало в 18.30.

Режиссером гала-концерта выступил заслуженный артист РТ Дамир Сафин, а сценаристом заслуженный учитель РТ Сания Шевченко. По их задумке, зрители увидят настоящий спектакль, рассказывающий о зарождении жизни, традициях и обычаях, взрослении, идентификации татарского народа сквозь историю бабушек и детей, пришедших на проект.

Это будут танцевальные и вокальные номера с элементами шоу. Перед зрителями также выступят заслуженный артист Республики Татарстан Артур Мингазов, образцовый коллектив «Ансамбль народного танца «Айгуль», певица Анжелика Муратова. В завершение вечера жюри назовет победителей конкурсов.

Конкурсанты с большой отдачей и воодушевлением готовились к финальной части проектов и надеются, что этот праздник останется в памяти всех его зрителей надолго!