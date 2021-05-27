Казанский первоклассник Амир Шакиров примет участие в VII книжном фестивале «Красная площадь»

Ученик 1 класса лицея 149 г.Казани Амир Шакиров прочтёт на татарском языке стихотворение А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный..» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»).

VII книжный фестиваль «Красная площадь» состоится в Москве с 3 по 6 июня. В этом году он пройдет сразу в двух форматах: онлайн и оффлайн – это позволит принять участие в событии тем мастерам своего дела, кто не смог добраться до Москвы из других государств из-за закрытия границ.

На традиционных площадках — «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва — Библиотека», «История Отечества», «Музейная линия», «Деловая площадка» и, конечно, «Главная сцена» и «Малая сцена» посетителей будут ждать лекции, круглые столы, паблик-токи и, конечно, встречи с любимыми авторами, которые презентуют поклонникам новые книги.

Видеоролик с записью выступления Амира Шакирова будет транслироваться все дни фестиваля на экранах, установленных на Красной площади в Москве, и будет представлен Фондом сохранения и изучения родных языков народов РФ .

Одно из ярчайших литературных мероприятий страны вновь объединит писателей, издателей и других представителей культуры и искусства из разных стран, чтобы напомнить очередной раз всем гостям фестиваля, какую важную роль в нашей жизни играет чтение.

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