I Республиканский фестиваль традиционных игр народов Татарстана «UenFest» пройдет 1 июня

Впервые фестиваль традиционных игр народов Татарстана «UenFest» пройдет 1 июня в городе Казань.

Открытие фестиваля состоится в 12:00 на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

В программе концерта выступление самодеятельных детских коллективов и церемония награждения финалистов I Республиканского фестиваля «UenFest», IX Республиканского фестиваля детских фольклорных коллективов «Моңлы тамчы» – «Звонкая капель», XI Всероссийского конкурса творческих работ «Сөйкемле Шүрәле» – «Обаятельный Шурале».

В самом сердце столицы, на территории «Казанского Кремля» с 12:30 до 14:00 для гостей фестиваля будут работать множество площадок: выставка творческих работ Международного конкурса «Сөйкемле Шүрәле» – «Обаятельный Шурале», игровые площадки с детскими аттракционами, шатер с мультипликационными проектами «Мультифест» и детский город Казань «КидСпейс». Гости фестиваля узнают немало интересного и примут участие в интерактивных мастер-классах: традиционные народные игры, изготовление национальной игрушки, мокрое валяние, традиционная художественная роспись, бумага – пластика, глиняные игрушки.

«UenFest» – это масштабный проект, призванный приобщить детей к живому, а не виртуальному общению при помощи народной культуры. Более 2 000 игровых представлений и мастер-классов с участием артистов было организовано по всей республике. Участники записывали свои любимые традиционные игры на видео и делились в социальных сетях с хештегом #уенфест. Фестиваль «UenFest» проводится в целях приобщении детей к национальной культуре, посредством изучения их традиционных народных игр, обрядов и обычаев, призванных напомнить о важности игры в воспитательном процессе подрастающего поколения и укрепления единства многонационального народа республики.

Организаторы мероприятия: Министерство культуры Республики Татарстан, государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».

Соорганизаторы мероприятия: ГБУ «Казанский государственный театр юного зрителя», ГБУК РТ «Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», ГБУ «Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала», ГБУ «Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева», ГБУДО «Детский Центр «Счастливое детство», ГБУ «Татарский государственный театр кукол «Әкият», ГБУК РТ «Татаркино», ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов».

mincult.tatarstan.ru