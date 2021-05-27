В Союзе композиторов Татарстана состоялся концерт к 110 — летию Назиба Жиганова

Назиб Жиганов (1911-1988) – это имя по-прежнему у всех на устах, несмотря на то, что скоро исполнится 33 года, как этого могучего человека, композитора, руководителя, организатора, нет среди нас. Автор 16 симфоний, 8 опер, 3 балетов, большого числа камерных инструментальных сочинений, романсов и песен является слишком масштабной фигурой для исполнения в камерном зале Союза композиторов Татарстана, когда-то им самим созданном.

Питая к корифею татарской музыки глубочайший пиетет, члены сегодняшнего Союза очень творчески подошли к решению исполнительской задачи. Композиторами Екатериной Шатровой, Алсу Абдуллиной, Виталием Харисовым и Алсу Сунгатуллиной были сделаны превосходные инструментальные аранжировки на известные жигановские темы, свежо и современно звучавшие.

Классическое исполнение не утратило своей актуальности. Изумительные по красоте романсы Жиганова, арии из его опер прозвучали в прекрасном исполнении Гульнары Мурзиевой и Фаниса Мухтарова.

Блестящим завершением вечера стало исполнение 12 зарисовок для фортепиано, написанных Жигановым для юношеского исполнения, но являющихся сложными и высокохудожественными пьесами, достойными репертуара пианистки с мировым именем, — Халиды Диновой (США).

Профессор консерватории Эльфия Бурнашева, ставшая редактором цикла пьес, назвала его вершиной фортепианного творчества Жиганова.

Буколические картинки из народной жизни – та формула мудрости и любви, которой Жиганов хотел поделиться с молодым поколением, а именно, предназначая ее своей маленькой дочери Светлане.

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